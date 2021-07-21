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Bir günde 240 ton çöp topladılar!

Kurban Bayramı nedeniyle Ayvalık da büyük yoğunluk yaşıyor. Kentte sadece bir günde 240 ton çöp toplandı

Bir günde 240 ton çöp topladılar!
21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:51

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili turistik bölgelerdeki nüfusu on kat artırınca temizlik işleri ekipleri üç vardiya halinde çalışmak zorunda kaldı. Kuzey Ege’nin ünlü tatil kenti Ayvalık’ta da tüm tesislerde doluluk oranı yüzde yüzleri geçince Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri normal zamanlarda 80-90 ton günlük kapasitenin üzerinde çöp toplamaya başladı. 

70 bin nüfuslu kentin temizliğine göre çalışma saatlerini düzenleyen, 5 bin 500 adet çöp konteyneriyle sıkıntısız çöpleri alan ekipler bugünlerde günlük 240 ton kapasitenin üzerine çıktılar. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bayramla birlikte ilçe nüfusunun neredeyse on katına çıktığını hatırlatarak, yine de temizlik işleri ekiplerinin özveriyle çalıştığını ifade etti.

Vatandaşların da temizlik ekiplerine yardımcı olmalarını isteyen Başkan Ergin, çöplerin gelişigüzel atılmaması gerektiğini söyledi. Dokuz günlük bayram tatiline günler öncesinden hazırlandıklarını ve ekiplerin planlı programlı çalıştığını hatırlatan Başkan Ergin, yaz sezonunu sıkıntısız geçireceklerini sözlerine ekledi.

Etiketler; #ayvalık #kurban bayramı #ayvalık çöp
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