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Bir kaza haberi de Manisa'dan! İşçileri taşıyan midibüs devrildi!

Balıkesir ve İzmir'deki kazanın ardından bir kaza haberi de Manisa'dan geldi

Bir kaza haberi de Manisa'dan! İşçileri taşıyan midibüs devrildi!
09 Ağustos 2021 Pazartesi 11:21

Balıkesir ve İzmir Kemalpaşa'daki kazaların ardından bir kaza haberi de Manisa'dan geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm toplamaya giden işçileri taşıyan midibüs şarampole devrildi. Neyse ki bu kazada can kaybı yaşanmadı. Kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Şahayar Mahallesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Üzüm toplayacak işçileri taşıyan Kazım Akduman (43) yönetimindeki 45 RVS 13 plakalı midibüs, iddiaya göre fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada şoför Kazım Akduman, araçtakiler Elif Acar (40), Seda Nur Acar (16), Ceylan Zeybek (17) ve Tuğba Zeybek (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kaza #manisa kaza #manisa servis kaza #trafik kazası
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