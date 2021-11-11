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Bir turistin bulduğu kaplumbağalar şaşkınlık yarattı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine gelen bir turist, çift başlı siyam ikizi kaplumbağalar buldu. Bulunan kaplumbağalar Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) koruma altına alındı

Bir turistin bulduğu kaplumbağalar şaşkınlık yarattı!
11 Kasım 2021 Perşembe 08:49

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'ye gelen bir yabancı turist, travertenler bölgesinde gezdiği sırada yerde çift başlı kaplumbağa yavrusunu fark etti. Çift başlı. Vücutları yapışık kaplumbağaları gören ve şaşkına dönen turist, durumu görevlilere bildirdi. Görevliler, haber verilmesi üzerine çift başlı kaplumbağaları Pamukkale'ye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale'ye teslim edilen yapışık kaplumbağalar, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

'KAPLUMBAĞALARI LABORATUVARIMIZDA YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Prof. Dr. Eyüp Başkale, siyam ikizi kaplumbağaların 2-3 aylık olduğunu ve kara kaplumbağası olduğunu belirterek, "Yapışık haldeki kaplumbağayı bir süre inceledik. Yakından baktığımızda bu türün siyam ikizi olduğunu da görebiliyoruz. Biraz daha detaylı bakınca mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıkla dışarıya çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde arka bacaklarda tek bir bireye aitmiş gibi görünüyor. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız, umarım başarılı oluruz" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #siyam ikizi kaplumbağa #kaplumbağa ikiz
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