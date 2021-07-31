Bir yangın da Bodrum'da

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda yangın çıkarken, alevlere karadan müdahale başladı

Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki makilik alanda, 2 noktadan saat 12.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Polis lojmanlarına 100 metre uzaklıktaki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, İçmeler mevkisine doğru ilerlemeye başladı. Ekipler, yangına 6 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile müdahaleye başladı. Bodrum'daki beton firmalarına ait beton mikserleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Dumanlar, başta Kumbahçe Plajı olmak üzere ilçenin birçok noktasından görülüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis de şüphelilere yönelik bölgede çalışma başlattı.

BODRUM KUMBAHÇE'DE DE YANGIN ÇIKTI



Kumbahçe Mahallesi İçmeler yolu güzergahındaki makilik ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında ormanlık alandan patlama sesinin gelmesi dikkat çekti.

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN UYARI: TRAFİĞE ÇIKMAYIN



Bodrum Belediyesi sosyal medyadan çağrıda bulundu: Yangın söndürme ekiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak adına acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayınız.