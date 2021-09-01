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Birçok suçtan aranıyordu, evinin içindeki çukurda yakalandı!

Manisa'da, birçok suçtan hakkında arama kararı bulunan G.K. (40), jandarmanın operasyonuyla evindeki kanepenin altında saklandığı çukurda yakalanarak gözaltına alındı

Birçok suçtan aranıyordu, evinin içindeki çukurda yakalandı!
01 Eylül 2021 Çarşamba 08:15

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde geçen 26 Temmuz'da meydana gelen ateşli silah ile kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayının şüphelisi G.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası birçok suçtan hakkında arama kararı olan G.K.'nın, dün Dilek Mahallesi'ndeki evine geldiği tespit edildi. Savcılığın talimatının ardından eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi evde bulamadı. Durumdan şüphelenen ekipler evde inceleme başlattı. Evin halı ve kanepelerini kaldıran ekipler, G.K.'yı kanepenin altındaki çukurun içinde yakaladı. Çukurdan çıkarılan G.K., olayda kullandığı değerlendirilen suç aleti tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #manisa #kaçak #çukurda yakalandı
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