Bodrum'a çamur yağdı

Bodrum'da, rüzgarla Kuzey Afrika'dan taşınan tozlar, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı.

Sürücüler, çamurla kaplanan araçlarını yıkatmak için oto yıkamacılara götürdü.

Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla meydana gelen toz taşınımı, Bodrum'a da ulaştı. Bodrum'da dün saat 22.00 sıralarında, bölgesel hafif sağanak ile çamur yağdı. Bodrumlular, sabah otomobillerinin üzerini çamurla kaplandığını görünce şaşırdı. Sürücüler, araçlarını yıkatmak için oto yıkamacılara götürdü. Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da havanın bugün güneşli olacağını belirtti.