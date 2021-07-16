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Bodrum'a tatilci akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu!

Bodrum'a tatilci akını! Kilometrelerce kuyruk oluştu!
16 Temmuz 2021 Cuma 08:50

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle çok sayıda kişinin akın etmesi sonucu, ilçenin girişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Tatile araçlarıyla gelenlerin, kilometrelerce kuyruk oluşturduğu görüntülendi.


Kurban Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyen Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Bodrum'a akın etti. 9 Günlük bayram tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli turist, araçlarıyla ilçenin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bodrum'un Türkiye’nin en gözde tatil merkezlerinden biri olduğu ve yoğun bir talep aldığını dile getiren Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Artan bu talepler nedeniyle tatili için özel araçları ile gelen misafirler trafikte yoğunluk ve aksamalara neden oluyor bununla ilgili şikayetler alıyoruz. Özellikle dağıtım işi yapan sektör temsilcileri trafikte aksamalar nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Toplu taşıma seferlerinde aksaklıklar meydana geliyor. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir çalışma yaptığını biliyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorunun önüne geçilir. Taleplerin fazla olması dolayısıyla bu sorunun yaşandığını dile getirebiliriz. Kurban Bayramı ve ve ardından dün açıklanan 9 günlük tatilin ardından nüfus yoğunluğu yaşanacaktır. Şu Anda doluluk oranları beklediğimizin üstünde ama bayram sonrası tatil devam edecektir. Bodrum'da her kesime hitap edecek konaklama tesisleri mevcuttur. Gelen misafirlerimize tam dolu diyemeyiz herkese yetecek kadar yerimiz var. Dün açıklanan 9 günlük Bayram tatili açıklamasının ardından ı buna bağlı olarak artan trafik yoğunluğu yaşanmakta turizm sektörüne hizmet eden sektör temsilcileri olarak bu durumdan memnunuz. Halen devam eden rezervasyon ve talepler devam etmekte biz sektör temsilcileri olarak her türlü önlemimizi olarak hazırız güzel bir Bayram tatili geçirmeyi düşünüyorum. Bodrum’a gelen tatilci misafirlerimiz en güzel şekilde ağırlayacağız söylemek istiyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kurban bayramı #bodrum #bodrum tatil #kalabalık #muğla
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