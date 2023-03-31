Bodrum açıklarında motoru denize düşen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motorunun denize düşmesi nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında motoru denize düşen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı
31 Mart 2023 Cuma 22:05

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Ekipler, motoru denize düşen lastik bottaki 7 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bodrum #düzensiz göçmen #KURTARILDI #motoru denize düştü
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