Ülkemizin en popüler tatil bölgelerinden bir tanesi olan Bodrum ve çevre bölgeler içerisinde görülmesi gereken birçok eşsiz güzelliğe sahip mekan bulunmaktadır.

Bodrum Araç Kiralama Hakkında Genel Bilgiler

Ülkemizin en popüler tatil bölgelerinden bir tanesi olan Bodrum ve çevre bölgeler içerisinde görülmesi gereken birçok eşsiz güzelliğe sahip mekan bulunmaktadır. Eğer bu beldeye gezi amacıyla geldiyseniz elinizin altında mutlaka bir araç olmasını önermekteyiz. Aracınız yok ise geziniz içerisinde bazı yerleri görmek neredeyse sizleri oldukça fazla zorlayacaktır. Eğer bir araca sahip değilseniz Bodrum içerisinde hizmet vermekte olan firmamız ile iletişime geçerek en kısa süre içerisinde Bodrum araç kiralama hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Bodrum kentine varmadan önce firmamız ile bir irtibat haline geçtiğiniz takdirde siz şehre varmadan kiralamış olduğunuz aracı Bodrum Havaalanına getirmekte ve sizlere teslim etmekteyiz.

Bodrum Araç Kiralama İşleminden Sonra Havaalanı Şehir Mesafesi

Firmamızın sağlamış olduğu araç kiralama hizmetinden yararlandıktan sonra Bodrum’dan yaklaşık olarak 35 km uzaklıkta olan ve Milas’ın ise tahmini olarak 15 km uzaklığında olan Bodrum Havalimanından ulaşabilirsiniz. Bu iki yerleşim yerine de ulaşım imkanı vermekte olan şehrin önemli karayollarından D330 karayolunu kullanarak ulaşımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bodrum Havaalanından bindiğiniz aracınızla bu yere yakın olan Aydın kenti içerisinde bulunan Söke, Didim ve Kuşadası gibi yerleri gezip görme fırsatınızda olacaktır. Bu yüzden şehir içerisinde bir araca sahip olarak gezmenin kazandırmış olduğu avantajı kullanarak oldukça fazla yerleri görme ve kendinizi geliştirme fırsatını kendinize sunmuş olacaksınız.

Bodrum Araç Kiralama İçin Yapılması Gerekenler

Firmamızın sizlere sunmuş olduğu araç kiralama hizmeti içerisinde bünyemizde oldukça çeşitli araç seçenekleri bulunmaktadır. Bu yüzden araç kiralamak isteyen her bütçeye uygun araç seçeneğimiz mevcuttur. Firmamız içerisinde araç kiralamak için sahip olmanız gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Araç kiralama hizmetimizden faydalanmak için öncelikle 21 yaşını doldurmuş olmanız ve en az 1 yıl önce alınmış bir B grubu ehliyete sahip olmanız istenmektedir. Eğer farklı araç seçeneklerimizden yararlanmak istiyorsanız bu şartlarımızın değiştiğini sizlere söyleyebiliriz. Her gruba uygun bir araç kiralama paketimiz mutlaka bulunmaktadır. Ayrıca araç kiralama hizmeti hakkında merak etmiş olduğunuz daha birçok farklı soruyu sizlere hizmet vermekte olan çağrı merkezimize sorarak cevap alabilirsiniz.