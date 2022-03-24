Bodrum Belediyesi'ne inceleme! Birçok belgeye el konuldu!

Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, savcılığın talebiyle imar usulsüzlükleri iddiası üzerine inceleme başlatıldı. Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, talep edilen belgelerin emniyet personeline teslim edildiği belirtildi. Başkan Ahmet Aras da yaptığı açıklamada, "Görev yeri değişen arkadaşımızın WhatsApp grupları üzerinden yaptığı paylaşım üzerine 7-8 maddelik iddia listesi var, bu liste ile ilgili inceleme başlatmıştım. Bunun dışında yapılan işlemlerimizde hiç bir şaibe yoktur" ifadelerini kullandı. 8 saat süren incelemenin sonunda birçok belgeye el konuldu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde savcılığın talebi üzerine inceleme başlatıldı. İçerideki bilgisayar kayıtları, evrak ve çeşitli belgeler incelenmek üzere toplandı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevliyken görev yeri değiştirilen bir personelin iddiaları doğrultusunda idaremizce inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna yansıyan hususlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığınca talep edilen belgeler Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmektedir. Konuya ilişkin gözaltına alınan bir personel ya da yönetici bulunmamaktadır. Bodrum Belediyesi, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilmekte olup yapılan bütün iş ve işlemler mevzuat ve hukuka uygun olup her türlü denetime açıktır" denildi.



BAŞKAN ARAS: USULSÜZLÜK YOK

Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 saattir inceleme yapılırken, Belediye Başkanı Ahmet Aras açıklamalarda bulundu. "Görev yeri değişen arkadaşımızın WhatsApp grupları üzerinden yaptığı paylaşım üzerine 7-8 maddelik iddia listesi var" diyen Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Bu iddia listesi bana da gelmişti. Bizim teftiş kuruluna inceleme için talimat vermiştim ve inceleme başlamıştı. Ancak bu arkadaşımız bu iddialarını biraz da kamuoyuna yansıtınca iş cumhuriyet savcılığımızın da dikkatini çekti. Sulh hukuk hakimliğimizin kararıyla emniyet yetkilileri belediyemize gönderildi. İlgili belge ve dosya istediler. Şimdi belgeleri topluyorlar ve hepsini aldılar. Hiçbir şekilde belediyemizden gözaltına alınan kimse yok. Sadece emniyet görevlilerimiz bilgi ve belge topluyor. Bunun dışında belediyemizde yapılan işlemlerimizin hiç birisinde şaibe yoktur, tamamen hukuka uygundur. Arkadaşlarımızı tabi ki inceliyorlar, görevlerini yapıyorlar. 7-8 dosya ile ilgili ruhsat süreçleri ile ilgili iddialar var. Biz bu iddiaları daha önce incelemiştik. Herhangi bir şekilde oralarda usulsüzlük yok. Savcılığımız da inceleyecek ve bu sonuca ulaşacaktır, diye düşünüyorum. Eğer bir şey varsa da hesabını veririz. Alnımız açık, başımız dik, hiçbir şekilde usulsüz işleme imza atmadık. Şu an rüşvetle ilgili herhangi bir şey söz konusu değil. Rüşvet olsaydı zaten herhalde burada bu şekilde duramazdık. Biz zaten 3 yıldır denetleniyoruz. Sürekli yıkımlar yapıyoruz, ruhsatlar veriyoruz. Denetleniyoruz, açık sarih bir şekilde, 3 yıldır denetim ve teftiş devam ediyor. CİMER şikayetleri son zamanlarda biraz arttı. CİMER şikayetlerinde değişik iddialar var. Bu iddialarla ilgili biz zaten inceleme yapıyoruz. Arkadaşımızın da görev yeri daha yeni değiştirilmişti, onunla ilgili iddialardan dolayı. Soruşturma başlatmıştık ama daha henüz arkadaşımızın ifadesini alamamıştık. Arkadaşımızın iddialarını da araştıracaktık. Büyük oranda iddiaları araştırdım, büyük oranda usulsüzlük yok."



EKİPLERİN İNCELEMESİ 8 SAAT SÜRDÜ

Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme 8 saat sürdü. Ekiplerin incelemesinin ardından çok sayıda dijital materyal yedeklendi, bazı evraklara da el konuldu.