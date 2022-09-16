Bodrum'da 3 ofis, 3 spor tesisi kiraya verilecek

Bodrum Belediyesi'ne ait 3 adet ofis ve 3 adet spor tesisi ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Bodrum Belediyesinin mülkiyetinde bulunan ilanda nitelikleri yazılı; 6 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma usulüne göre kiralama ihalesine çıkartılacaktır.

İhale, 29/09/2022 tarihi Perşembe günü saat 10:00 ile 11:45 arasında, Çarşı Mah. Belediye Meydanı No:1 Bodrum/MUĞLA adresindeki Bodrum Belediyesi Merkez Bina Toplantı Salonunda (Bodrum Belediyesi) Bodrum Belediye Encümeni huzurunda (İhale Komisyonu) 5 yıl süre ile kiralanmak üzere ihale edilecektir.



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