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Bodrum'da annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti

Bodrum'da annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti
09 Nisan 2023 Pazar 15:23

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesini ve kardeşini silahla öldüren kişi intihar etti.

Annesi Sudiye A'nın (88) Ortakent Mahallesi'ndeki evine giden İbrahim A. (58), iddiaya göre, annesi ve kardeşi Bekir A. (55) ile tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İbrahim A, annesine ve kardeşine yanındaki tabancayla ateş etti. İbrahim A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı haber alarak gelen ailenin bazı yakınları, sinir krizi geçirdi.

Hayatını kaybedenlerin, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da akrabaları olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #polis #ORTAKENT #Olay Yeri #muğla #intihar #cinayet #bodrum
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