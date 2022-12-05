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Bodrum'da bulunan kemik parçası, kayıp üniversiteliye ait çıktı!

Bodrum'da bulunan kemik parçası, kayıp üniversiteliye ait çıktı!
05 Aralık 2022 Pazartesi 14:41

Muğla Bodrum'da ormanlık alanda kemik parçası bulundu. Yapılan incelemede kemiğin 5 aydır kayıp olan 26 yaşındaki Vedat Altun'a ait olduğu belirlendi. Bölgede detaylı arama çalışması başlatıldı

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Vedat Altun, yaz döneminde otelde çalışmak üzere Bodrum'a geldi. Bipolar bozukluğu olduğu belirtilen Altun, 6 Temmuz'da çalıştığı otelden "Hava almaya çıkıyorum" diyerek ayrıldı, bir daha dönmedi. Altun'dan haber alamayan ailesi, Erzurum'dan Bodrum'a gelip, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Altun için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtları incelenmeye alındı. Mobese kayıtlarında, Altun'un en son Torba kavşağında görüldüğü tespit edildi. Bu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ailesi ve yakınları, aynı kavşakta stant açıp, nöbet tutmaya başladı.

BÖLGEDE ARAMALAR YOĞUNLAŞTIRILDI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş, trafik, istihbarat ve JASAT ekiplerinin dron ve kadavra köpeği destekli çalışmaları sürerken, aramalara Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibinin yanı sıra asayiş, AFAD, UMKE ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri de destek verdi. Bunun yanı sıra havadan polis helikopteriyle de arama yapıldı. Ekipler, çalışmalar sırasında Torba-Kızılağaç bölgesindeki ormanda kemik parçası buldu.

Kemik parçası, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemede kemik parçasının, Vedat Altun'a ait olduğu belirlendi. İnceleme sonrası Torba-Kızılağaç bölgesinde detaylı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü, Muğla İHA Büro Amirliği ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri de katıldı. 50 kişinin yer aldığı çalışmalarda dron ve kadavra köpeği de kullanıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #kayıp #haber
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