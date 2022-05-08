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Bodrum'da denizde ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin İngiliz turist Ivor Jones'e (90) ait olduğu belirlendi. Jones'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek

Bodrum'da denizde ceset bulundu
08 Mayıs 2022 Pazar 17:37

Olay, saat 14.00 sıralarında Bitez Mahallesi Akvaryum Koyu civarında meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar bir erkeğin deniz yüzeyinde hareketsiz halde olduğunu görüp, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, cesedin İngiliz uyruklu Ivor Jones'a ait olduğu tespit edildi. Jones'ın cesedi, ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bodrum'a tatil için geldiği ve bir otelde kaldığı öğrenilen Jones'ın kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği tahmin edilirken, cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #ceset #ölüm #deniz ölüm
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