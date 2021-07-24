BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
0
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
0
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
0
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
0

Bodrum'da dönüş çilesi başladı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde sahillerdeki yoğunluk devam ederken, bazı tatilciler dönüşe geçti. İlçeden son 24 saatte 70 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi

Bodrum'da dönüş çilesi başladı!
24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:32

Bodrum'da tatilcilerin dönüş hareketliliği başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen, dönüşü son güne bırakmak istemeyen çok sayıda tatilci, yollara düştü. Bodrum ile turistik ilçelerin geçiş noktası konumundaki Kıbrıs Şehitleri ve Yokuşbaşı kavşaklarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönüş yolundaki araç trafiğinin pazar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

PLAJLAR DOLDU

Tatilcilerin dönüşü devam ederken, plajlarda ise hala yoğunluk olduğu görüldü. Yatak kapasitesi doluluğunda yüzde 100''lere ulaşılan ilçede, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent ve Bitez sahillerindeki plajlarda tatilciler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazıları denizde su sporları yaparken, otellerde ise canlı müzik ve partiler eşliğinde tatilciler eğlenmeye devam etti.

Kentte bugün hava sıcaklığı 36 derece, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 50 olarak kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #bodrum dönüş
Önceki Haber
Çocuklarını kurtarmak için suya girdi ama...
Sonraki Haber
İzmir'de Arhavi'ye sel yardımı
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
0
Evi yandı, eski koca gözaltına alındı!
Evi yandı, eski koca gözaltına alındı!
0
Tarihi sütunlara sıva yapmışlar!
Tarihi sütunlara sıva yapmışlar!
0
Birkaç saatte 3 bin araç giriş yapınca, parkı kapattılar!
Birkaç saatte 3 bin araç giriş yapınca, parkı kapattılar!
0
Annesini önce boğdu sonra boğazını kesti!
Annesini önce boğdu sonra boğazını kesti!
0
5 araç kaza yaptı: 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı!
5 araç kaza yaptı: 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.