Bodrum'da fırtına; dalgaların boyu 3 metreye ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Denizde dalgaların boyu, yer yer 3 metreye ulaşırken, Kos-Bodrum feribot seferleri iptal edildi. Öğleden sonra ilçede sağanak etkili olmasının beklendiği de belirtildi

Bodrum'da fırtına; dalgaların boyu 3 metreye ulaştı
20 Ocak 2023 Cuma 14:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ile çevresi için fırtına ve yağmur uyarısı yaptı. Beklenen fırtına, Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Fırtınada kıyıya vuran dalgaların boyu, zaman zaman 3 metreye ulaştı. Kos-Bodrum feribot seferleri de iptal edildi. Yarımadanın güney bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılara, 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Ayrıca bölgesel etkili olan yağmurlarla Gündoğan bölgesinde gökkuşağı görüldü.

Kentte öğleden sonra sağanak etki olmasının beklendiği de kaydedildi. Gece saatlerinden itibaren ise fırtına ve yağmurun etkisini kaybedeceği belirtildi.


Kaynak: DHA
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