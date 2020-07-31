Bodrum'da "gelin koçu" geleneği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nda süslenen koçun altınla nişanlıya hediye edilmesi geleneği devam ediyor.

Bodrum'da "gelin koçu" geleneği
31 Temmuz 2020 Cuma 13:31

Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisi Hüseyin Cem Köylü (28), Cevat Şakir Mahallesi'ndeki nişanlısı bankacı ve ressam Tuğçe Çokhamur'un (26) yaşadığı eve kurbanlık koç götürdü. Kurban Bayramı'na özgü olan ve uzun yıllardır sürdürülen gelenekte, özenle süslenen ve boynuna altın bağlanan koç, gelin adayına hediye edildi. Köylü ile Çokhamur'un mutlu oldukları görüldü. Keyifli anların yaşandığı etkinlik, çeşitli ikramların yapılmasıyla sona erdi. 

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