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Bodrum'da ibretlik olay! Önce döktü, sonra temizledi!

Muğla Bodrum'da bir kişi aracının kasasında bulunan çöpleri konteyner yerine yere döktü. Daha sonra olay yerinden uzaklaşan kişi belediye ekipleri tarafından tespit edildi. Telefon açılan ve uyarılan kişi yeniden aynı yere gelerek döktüğü çöpleri temizledi

21 Temmuz 2022 Perşembe 10:44

Konacık Mahallesi'nde kapalı kasa kamyonetle gelen kişi, aracındaki çöpleri önündeki çöp konteynerleri yerine yere boşalttı. Sürücü, fırça ile kamyonetinin içinde kalan atıkları da yere süpürüp, bölgeden ayrıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerden çöpleri döken kişiyi belirleyip, kendisine ulaşarak uyardı. Bunun üzerine o kişi geri dönüp, döktüğü çöpleri toplayarak tekrar kamyonetine yükledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesabından, "Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz. Yarımadamızın dört bir yanına yerleştirdiğimiz kameralar ile çevreye zarar verdiğini tespit ettiğimiz şahıslara olay anında müdahale ederek, atıklarını kendilerine toplatıyor ve yasal işlem uyguluyoruz" paylaşımında bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #çöp dökme #çöp temizletme
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