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Bodrum'da inşaatçılara şok

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki denetimlerde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına uymadığı belirlenen 293 firmaya, belediye ekipleri tarafından, Kabahatler Kanunu gereği 1295'er lira para cezası kesildi.

Bodrum'da inşaatçılara şok
01 Haziran 2023 Perşembe 17:44

Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege Bölgesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle, 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan, 'Ağır iş makineleriyle yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına' yönelik yasaklar kapsamında, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sürdürüyor. Muğla İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü de 4 Mayıs'ta gönderdiği yazıyla Bodrum'da yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan 'Ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin alınmasını' istedi. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan ekipler, tespitlerinde uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 293 firma hakkında işlem yapıp Kabahatler Kanunu gereği 1295'er TL para cezası uyguladı. Uygulanan cezaların caydırıcı olması açısından daha da artırılması gerektiğini dile getiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ekiplerin denetimleri sonrası yaptıkları mühürleme işlemlerine rağmen bazı firmaların ısrarla kaba inşaat faaliyetlerine devam etmeye çalıştıklarını söyledi. Aras, belediye ekiplerinin yetkileri dahilinde, yasağa uymayanlara yönelik sıkı denetim gerçekleştirdiğini de kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum
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