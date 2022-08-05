İZMİR'DE ÜCRETSİZ BİSİKLET DÖNEMİ
İZMİR'DE ÜCRETSİZ BİSİKLET DÖNEMİ
0
11 BİN 500 YILLIK HEYKEL
11 BİN 500 YILLIK HEYKEL
0
PEKKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
PEKKAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
0
SORUYU YANLIŞ ANLADI AMA...
SORUYU YANLIŞ ANLADI AMA...
0

Bodrum'da kayıp genci 50 kişilik ekip arıyor!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, üniversite öğrencisi Vedat Altun (26) bir ay önce kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarının ardından yapılan aramalar sonuç vermeyince, asayiş, trafik, istihbarat ve JASAT tarafından dron, kadavra köpeği ve helikopter destekli geniş çaplı çalışma başlatıldı. Altun'u bulmak için yaklaşık 50 kişilik ekip kuruldu

Bodrum'da kayıp genci 50 kişilik ekip arıyor!
05 Ağustos 2022 Cuma 14:41

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Vedat Altun, yaz döneminde otelde çalışmak üzere Bodrum'a geldi. Bipolar bozukluğu olduğu öğrenilen Altun, 6 Temmuz'da Torba Mahallesi'nde çalıştığı otelden 'hava almaya çıkıyorum' diyerek ayrıldı, bir daha da dönmedi. Altun'dan haber alamayan ailesi Erzurum'dan Bodrum'a gelip, kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Altun için arama çalışması başlatıldı. Çevredeki güvenlik ve mobese kamerası kayıtları incelenmeye alındı. Mobese kayıtlarında, Altun'un en son Torba Kavşağı'nda görüldüğü tespit edildi. Ancak bu bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ailesi ve yakınları aynı kavşakta stant açıp, nöbet tutmaya başlamıştı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş, trafik, istihbarat ve JASAT ekiplerinin dron ve kadavra köpeği destekli çalışmaları sürerken, aramalara Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibinin yanı sıra polis, AFAD, UMKE ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri de destek vermeye başladı. Bunun yanı sıra havadan polis helikopteri de arama çalışmalarına katılıyor.

Torba ve Kızılağaç bölgesinde yaklaşık 50 kişilik bir ekip, geniş bir alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #kayıp genç #arama
Önceki Haber
İzmir heyeti projeleri hızlandırmak için Ankara'da
Sonraki Haber
Balon balığı için yeni karar! Fiyatı arttı!
Bill Gates'in yatı Marmaris'te
Bill Gates'in yatı Marmaris'te
0
Marmaris'te denizde kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Marmaris'te denizde kaza: 1 ölü, 5 yaralı
0
Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Tahıl gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
0
Her gün 20 kilometre yol yürüyüp kaplumbağaları kurtarıyor!
Her gün 20 kilometre yol yürüyüp kaplumbağaları kurtarıyor!
0
Darp edildiğini söyleyerek uzman çavuşa iftira atmıştı! O doktor hakkında flaş karar!
Darp edildiğini söyleyerek uzman çavuşa iftira atmıştı! O doktor hakkında flaş karar!
0
Afyonkarahisar'daki tek hematoloji doktoru güvenlik gerekçesi ile istifa etti!
Afyonkarahisar'daki tek hematoloji doktoru güvenlik gerekçesi ile istifa etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.