Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
28 Haziran 2020 Pazar 10:49

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kısa sürede söndürdü. İtfaiyeye Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri de destek verdi. Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Önceki Haber
Muğla'da park halindeki otomobilde çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı
Sonraki Haber
Kazada hayatını kaybeden Asteğmen Ekerel, Muğla'da toprağa verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.