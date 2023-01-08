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Bodrum'da otomobil ata çarptı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çarptığı at öldü; araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı

Bodrum'da otomobil ata çarptı!
08 Ocak 2023 Pazar 10:49

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde Turgutreis istikametine seyreden 16 AJV 118 plakalı otomobil, Bodrum Ticaret Odası’nın geçtikten yaklaşık 50 metre sonra yola aniden çıkan ata çarptı. Ata çarptıktan sonra hızını alamayan otomobil, önce çöp konteynerine çarpıp, ardından kaldırıma çıkarak tabelayı devirdi. Otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı at öldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Belediye ekipleri de ölen atı bölgeden kaldırdı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #at #kaza
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