Bodrum'da otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu denize uçan otomobildeki Saadettin Sabırlı (19) hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan, yapılan kontrollerinde 1.6 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü S.K., tedavisinin ardından gözaltına alındı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Akyarlar Mahallesi'nde meydana geldi. S.K.’nin kontrolünü kaybettiği 35 NKK 10 plakalı otomobil, yoldan çıkıp kayalıklardan denize uçtu. Sürücü S.K. kendi imkanlarıyla otomobilin üzerine çıkıp, çevredekilerden yardım istedi, yanındaki Saadettin Sabırlı ise yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışırken kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan S.K., Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saadettin Sabırlı için bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dalgıç istendi. Gelen 2 dalgıç, kısa süre sonra Sabırlı'nın cansız bedenine ulaştı. Sabırlı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

S.K.'nın yapılan alkol muayenesinde 1.6 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan S.K., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Otomobil ise sabah saatlerinde vinçle denizden çıkarıldı. Ekiplerce araçta inceleme yapıldı. Saadettin Sabırlı'nın ayakkabısının olay yerinde kaldığı görüldü.

Kazanın olduğu bölgedeki bir sitede oturan Mehmet Sığınır, "Otomobil Akyarlar kavşağından sola saptıktan sonra sitenin önündeki çöp konteynerine çarpmış. Marketi geçtikten sonra önce evin yan duvarına ardından deniz kıyısındaki kayalara çarpıp, denize düşmüş" dedi.