Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 Nisan'ı işaret etti
0
CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki
CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki
0
Öztrak: Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız
Öztrak: Beyaz Saray'a arka kapıdan girenlerden olmadık, olmayız
0
Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
Erbakan: Ülkeyi 7'li kaosa teslim edemeyiz
0

Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya işlem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat firmasının sahile beyaz kum dökmesine ilişkin tutunak tutuldu

Bodrum'da sahile beyaz kum döken firmaya işlem
19 Nisan 2023 Çarşamba 16:19

Bodrum Belediyesi, Torba Mahallesi Demir mevkisinde bir inşaat firmasının sahile beyaz kum döktüğü ihbarını aldı. Bölgeye giden zabıta ekipleri, beyaz kumun döküldüğünü tespit edip, firma hakkında tutanak düzenlendi. Ekipler, bölgedeki kumun kaldırılmasını istedi ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na haber verildi. Beyaz kumun açığa taşınmaması için deniz içerisine de beton bloklar yerleştirildi. Mart ayında da Turgutreis Mahallesi'ndeki bir otelin plaja beyaz kum dökmesi tepki çekmiş ve yine belediye ekiplerince tutunak tutulmuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #Turgutreis Mahallesi
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu'na, Erdoğan'a sözleri nedeniyle 105 bin lira tazminat cezası
Sonraki Haber
CHP'den YSK'nın '16 il' kararına tepki
Aydın'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
Aydın'da 200 litre sahte içki ele geçirildi
0
Afyonkarahisar'da kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
0
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişiden 2'si tutuklandı
0
Fethiye'de depremzedeler için koştular
Fethiye'de depremzedeler için koştular
0
Portekiz bayraklı kruvaziyer “Vasco Da Gama“ Bodrum'da
Portekiz bayraklı kruvaziyer “Vasco Da Gama“ Bodrum'da
0
Antalya ile Muğla'yı birleştirecek Patara Köprüsü, bayrama yetiştirilecek
Antalya ile Muğla'yı birleştirecek Patara Köprüsü, bayrama yetiştirilecek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.