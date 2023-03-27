Bodrum'da sahile beyaz kum döken otelin çalışması durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin önündeki sahile beyaz kum dökümüyle ilgili yapılan çalışmalar zabıta ekipleri tarafından durduruldu. İşletme hakkında tutanak tutulup, dökülen kumun kaldırılması için uyarıda bulunuldu.

Bodrum'da sahile beyaz kum döken otelin çalışması durduruldu
27 Mart 2023 Pazartesi 14:52

Bodrum Belediyesi'ne Bahçelievler Mahallesi Şevket Sabancı Caddesi'ndeki bir turizm tesisinin sahile beyaz kum döktüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekolojik dengeye ve insan sağlığına zarar verebileceği için döküm işlemini durdurarak sahilden iş makinelerini çıkardı.

Sahile yaklaşık 5 kamyon beyaz kumun döküldüğü tespit edilip, tutanak düzenlendi. Dökülen maddenin belirlenmesi amacıyla alınan örnekleri ilgili kurumlara iletildi. Laboratuvarda yapılacak tahlil sonuçlarına göre yasal işlemler başlatılıp, dökümü gerçekleştirdiği saptanan kişi ve işletmelere gerekli yaptırımların uygulanması sağlanacağı bildirildi. Öte yandan dökülen kumun kaldırılması için işletme yetkililerine uyarıda bulunuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgili birimlerimizin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını korumak için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir" dedi. 

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