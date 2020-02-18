Bodrum'da 'sessiz' bölge uygulaması

Muğla'nın turizmdeki lokomotif ilçesi Bodrum, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras'ın imzasıyla başlatılan uygulamayla 'sessiz bölgeler' ve 'eğlence bölgeleri' olarak gruplandırıldı.

Yerleşim yerlerine yakın olan restoran, eğlence merkezi, bar ve gece kulüpleri, yüksek sesle müzik yayınına saat 23.59'dan sonra kapalı ve ses izolasyonu olan yerlerde devam edebilmesine karar verildi. Eğlence bölgesi olarak belirlenen yerlerdeki mekanlara ise saat 04.00'e kadar açık havada müzik yayını yapma izni verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un eğlencesiz düşünülemeyeceğini belirtip, "İlçedeki eğlenceyi de kontrolsüz düşünemeyiz. Gürültü kaynağı olan bir yerde konaklama sektörü zarar görüyor. Bunu kontrol altına almak için çalışma içindeyiz. Eğlence dediğimiz zaman akla ilk gelen yer Cumhuriyet Caddesi'dir. Bodrum merkezde gürültü kaynağı olan mekanları bu caddede toplayalım dedik. Diğer bölgeleri de saat 24.00'den sonra sessiz bölge olarak insanların dinlendiği yerler olarak değerlendirmek istedik. Bodrum merkez, Turgutreis, Yalıkavak ve Gümbet Mahalleleri'nde bunu yaptık. Gümbet'te büyük kulüpler var. Bunların çoğunun üzerleri açık. Saat 04.00'e kadar eğlence ekonomisi dönüyor. O mekan sahiplerinin zarar görmemesi gerekiyor. Aynı zamanda o bölgedeki yaşayanların da rahatsız edilmemesi gerekiyor. Konaklama olmazsa eğlence de olmaz. Konaklama yapanlar rahatsız olursa turizmi kaybederiz. Biz de bu mekanların saat 24.00'den sonra üzerlerinin kapatılması gerektiğini işletme sahiplerine tebliğ ettik. Bu çalışmalar ilçe genelinde sürüyor" dedi.



