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Bodrum'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Abdullah Göğüş (72), yaşamını yitirdi

Bodrum'da tarlaya uçan otomobilin sürücüsü öldü
01 Ekim 2022 Cumartesi 08:44

Kaza, dün akşam saatlerinde Güvercinlik- Bodrum yolunda meydana geldi. Abdullah Göğüş yönetimindeki 34 EVT 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Göğüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan, kazada otomobilin motoru yerinden çıkarken olası bir yangına karşı bir arazöz bölgede hazır bekletildi. Savcı ve jandarmanın incelenmesinin ardından Abdullah Göğüş'ün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #kaza #ölüm
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