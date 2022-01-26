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Bodrum'da TIR'ın çarptığı kişi hayatını kaybetti

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:09

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 79 yaşındaki Bekir Girgin, evine dönmek istediği sırada TIR'ın çarpması ile hayatını kaybetti. Kazayı yerine gelen Girgin'in yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Gürece Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Marketten ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Bekir Girgin'e, Nadir U.(25) yönetimindeki 07 ZJ 021 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Girgin kanlar içerinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince kaza yerinde güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Bekir Girgin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kaza yerine gelen Girgin'in yakınları sinir krizi geçirdi. Girgin'in aldığı ekmeğin ise yanında durması yakınları tarafından üzüntüye neden oldu. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Girgin'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Nadir U.'yu ifadesi için polis merkezine götürdü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #ölüm #bodrum kaza
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