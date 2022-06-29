GÖZTEPE İLE ANLAŞTI
GÖZTEPE İLE ANLAŞTI
0
TACİZ DAVASINDA KARAR BELLİ OLDU
TACİZ DAVASINDA KARAR BELLİ OLDU
0
2022'NİN TRANS GÜZELİ BELLİ OLDU
2022'NİN TRANS GÜZELİ BELLİ OLDU
0
ÜNLÜ OYUNCU ÖLÜ BULUNDU
ÜNLÜ OYUNCU ÖLÜ BULUNDU
0

Bodrum'da toprak dolu çuvalın içinde ceset bulundu!

Muğla Bodrum'da yol kenarında aldığı kokudan şüphelenen kişi durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede içi toprak dolu çuvalın içinde bir ceset bulundu. Bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken, cesedin tanınmaz halde olduğu bilgisi verildi

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:01

İddiaya göre, bugün saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde yürüyen bir vatandaş, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye ulaşan polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Yapılan çalışmada, içi toprak dolu bir çuval içerisinde 1 erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz halde olduğu öğrenilirken, tahmini 50-55 yaşları arasında yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirtildi. Bölgede geniş çaplı inceleme yapan Olay Yeri inceleme (OYİ) ekipleri çuvalın yanında bulunan alkol şişelerini ve bölgede topladıkları bulguları incelemek üzere delil torbasına aldı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından esrarengiz olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatılırken, bölgedeki güvenlik kameralarının inceleneceği belirtildi. Cesedin yaklaşık 1 aylık olduğu tahmin edilirken, savcının incelemesinin ardından tanınmaz halde bulunan cansız beden, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #ceset #ceset bulundu
Önceki Haber
Ek gösterge, öğrenci affı, emekli maaşı zammı... Torba Kanun teklifi Meclis'te
Sonraki Haber
Hasta yakınlarından dayak yiyen doktor istifa etti!
Sevgilisinin 2 yaşındaki çocuğunu istismar etti!
Sevgilisinin 2 yaşındaki çocuğunu istismar etti!
0
11 bin paket sigarayı çaldılar!
11 bin paket sigarayı çaldılar!
0
Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 1 kişi öldü!
Aydın'da otomobil ağaca çarptı: 1 kişi öldü!
0
Manisa'da boşanma aşamasındaki erkek eşini ve oğlunu öldürdü!
Manisa'da boşanma aşamasındaki erkek eşini ve oğlunu öldürdü!
0
Kayıp pazarcıyı ortağı öldürmüş!
Kayıp pazarcıyı ortağı öldürmüş!
0
Marmaris'te ormanı yakmadan önce marketçiyi tehdit etmiş!
Marmaris'te ormanı yakmadan önce marketçiyi tehdit etmiş!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.