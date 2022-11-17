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Bodrum'da yağmur yağdı, sokaklar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sabahtan itibaren etkili olan sağanakta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; ekipler su baskınlarına karşı teyakkuza geçti

Bodrum'da yağmur yağdı, sokaklar göle döndü
17 Kasım 2022 Perşembe 15:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yapıldı. Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışta sürücüler, zor anlar yaşadı. Gümbet, Bitez, İslamhaneleri, Turgutreis gibi noktalarda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintilerinin tahliyesi, belediye ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler, olası sel ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçerken, aralıklarla devam eden yağışın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #yağmur #haber
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