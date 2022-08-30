Bodrum'da yüzlerce kişi aynı anda zeybek oynadı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişi, aynı anda zeybek oynadı. O anlar kameralara böyle yansıdı



Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında, Turgutreis Atatürk Meydanı'nda toplu zeybek ve harmandalı oynandı.

Aralarında çocukların da olduğu vatandaşlar, üzerlerinde Türk bayrağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı yazılı kırmızı-beyaz kıyafetleriyle oyuna katıldı. Yüzlerce kişinin katıldığı toplu gösteride güzel görüntüler oluştu.

Kalabalığa, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da eşlik etti.