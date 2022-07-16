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Bodrum'dan dönüş çilesi başladı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala bazı tatilciler dönüşe geçti. Turgutreis'ten Milas yönüne kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bodrum'dan dönüş çilesi başladı!
16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:52

Önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'a 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 300 bine yakın araç giriş yaptı. 188 bin olan kentin resmi nüfusu bayram tatilinde yaklaşık 1 milyona ulaştı. Yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Otellerde ise yüzde 100'e varan doluluk yaşandı.

Bayram tatilinin bitimine 1 gün kala tatilciler dönüş yoluna geçti. Turgutreis-Milas istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vakaya giden ambulanslar trafikte zor anlar yaşadı. Trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Milas'tan Turgutreis yönüne ise akıcı bir trafik gözlendi.

Öte yandan, son 3 günde 100 binden fazla aracın ilçeden çıkış yaptığı bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından, bayram tatili boyunca trafikte yaklaşık 10 bine yakın araçta kontrol yapıldığı bildirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #trafik #bayram
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