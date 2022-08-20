GÖZTEPE'DE TARİHİ DEVİR
GÖZTEPE'DE TARİHİ DEVİR
0
70 LİRALIK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
70 LİRALIK YOLA 200 LİRA İSTEDİ
0
HEYKELE RUJLU SALDIRI!
HEYKELE RUJLU SALDIRI!
0
MİLLİ YÜZÜCÜYE HAPİS İSTEMİ
MİLLİ YÜZÜCÜYE HAPİS İSTEMİ
0

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı, bebeğini kaçırdı!

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı, bebeğini kaçırdı!
20 Ağustos 2022 Cumartesi 07:41

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan M.U.Ş., 5 aylık bebeğini de alıp kaçtı. M.U.Ş. daha sonra bebeğini Kula Devlet Hastanesi'ne götürüp çok ağladığını söyledi. Bebeğini hastaneye bırakan baba daha sonra da kayıplara karıştı

Olay, Manisa'nın Kula ilçesi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde 5 aylık Arel isimli bebeğini kucağına alarak yalınayak hastaneye gelen M.U.Ş., çok ağladığını öne sürerek sağlık personellerine teslim etti. Hastane personeli bebekle ilgilenirken baba M.U.Ş., bir anda ortadan kaydoldu. Açlıktan ağladığı öğrenilen bebeğe ilk müdahaleyi yapan sağlık personelleri temin ettikleri mamayla 5 aylık Arel'in karnını doyururken, babaya ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne konu hakkında bilgi verildi.

Hastane güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, bebeği hastaneye bırakan kişinin M.U.Ş. isimli şüpheli olduğu ve 07 APD 538 plakalı araçla ortadan kaybolduğunu belirledi. İlçe giriş ve çıkışlarındaki plaka tanıma sistemlerini de incelemeye alan polis, şüpheli babanın bebeği bıraktıktan sonra Uşak istikametine gittiğini saptadı.

EŞİNİ YARALAYIP BEBEĞİ KAÇIRMIŞ 

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Afyonkarahisar ilinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunduğu eşini bıçakla yaraladıktan sonra bebeği kaçırdığı ve yakalama kararı çıkartıldığını tespit etti. Şüpheli M.U.Ş.'nin yakalanması için Kula, Uşak ve Afyonkarahisar emniyet ekipleri harekete geçti. 

SAĞLIK PERSONELİ BEBEĞE SAHİP ÇIKTI

Babası tarafından kaçırıldıktan sonra Kula Devlet Hastanesi'ne bırakılan Arel bebeğe, hastane personeli sahip çıktı. Mama ile doyurulan bebeğin diğer ihtiyaçları da sağlık personelleri tarafından temin edildi. Bu arada polis, Afyonkarahisar'da eşi tarafından bıçaklanan ve durumu iyi olduğu öğrenilen anneye ulaştı. Arel bebeğin Kula Devlet Hastanesi'ne çağrılan annesine teslim edileceği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli M.U.Ş.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #afyon #bıçaklama #bebek #kaçırma
Önceki Haber
Merkez Bankası'ndan yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı
Sonraki Haber
Kaldığı konteynerde kalbinde bıçakla bulundu!
Sözbilir'den korkutan uyarı: Deprem olmadan da fay hattı kırılabilir!
Sözbilir'den korkutan uyarı: Deprem olmadan da fay hattı kırılabilir!
0
Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!
Afyonkarahisar'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var!
0
Kaldığı konteynerde kalbinde bıçakla bulundu!
Kaldığı konteynerde kalbinde bıçakla bulundu!
0
Atla girdiği nehirde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Atla girdiği nehirde kaybolan kişinin cesedi bulundu
0
26 gündür kayıptı! Cinayete kurban gitmiş!
26 gündür kayıptı! Cinayete kurban gitmiş!
0
Kaçırıldım dedi, ormanda elleri ayakları bağlı bulundu. Gerçek polis sorgusunda ortaya çıktı!
Kaçırıldım dedi, ormanda elleri ayakları bağlı bulundu. Gerçek polis sorgusunda ortaya çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.