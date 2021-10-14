HAVAALANINDA ÇIPLAK YÜRÜYÜŞ!
HAVAALANINDA ÇIPLAK YÜRÜYÜŞ!
0
ABD'Lİ ANNE PES DEDİRTTİ!
ABD'Lİ ANNE PES DEDİRTTİ!
0
ESKİ ROL ARKADAŞI DESTEK VERDİ
ESKİ ROL ARKADAŞI DESTEK VERDİ
0
ASPİRİNLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
ASPİRİNLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA
0

Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille ezdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Erdinç A. (41), daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Şenol Yıldırım'a (42) otomobiliyle çarpıp, sürükleyerek kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis Erdinç A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı

Boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiyi otomobille ezdi
14 Ekim 2021 Perşembe 11:45

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında bir otomobilin yolda yürüyen Şenol Yıldırım’a çarpıp, sürüklediğini gören çevredekiler, polise haber verdi. Otomobil uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol Yıldırım, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Polis, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Yıldırım'a çarpan 09 ACF 135 plakalı otomobili tespit etti. Aracın plakasından da sürücüsünün Erdinç A. olduğu belirlendi. Şüpheli, Ovaeymir Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan Aksoy'un daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Yıldırım'a çarpıp, kaçtığı ileri sürüldü. Erdinç A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #otomobille çarptı #boşanma
Önceki Haber
Özdağ'dan Alçı'ya: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum
Sonraki Haber
İzmir'de deprem araştırması: Deniz ve kara fay hatları inceleniyor
67 yaşındaki kadını böyle dolandırdılar!
67 yaşındaki kadını böyle dolandırdılar!
0
Manisa'da kaza: 2 kişi öldü!
Manisa'da kaza: 2 kişi öldü!
0
Hakim lojmanda ölü bulundu!
Hakim lojmanda ölü bulundu!
0
Öğrenci servisi kaza yaptı: 5 ölü, 5 yaralı
Öğrenci servisi kaza yaptı: 5 ölü, 5 yaralı
0
Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü, 1 yaralı
0
Boşanma tebligatını görünce intihar etti!
Boşanma tebligatını görünce intihar etti!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.