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Boşanma tebligatını görünce intihar etti!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinden boşanma davası için tebligat geldiğini gören Rüstem A. (58), kalbine dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi

Boşanma tebligatını görünce intihar etti!
07 Ekim 2021 Perşembe 08:27

Aydın'da bir kişi eşinin gönderdiği boşanma tebligatını görünce intihar etti. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem A., bir süre önce tartıştığı eşi Gülhanım A. (57) ile ayrı yaşamaya başladı. Eşi ile ayrı yaşayan Gülhanım A., Rüstem A.'ya boşanma davası açtı. İki çocuk babası Rüstem A., mahkeme tebligatını görünce, kalbine dayadığı tabancayı ateşledi. Olayı gören yakını, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rüstem A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Rüstem A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #nazilli #intihar #boşanma intihar
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