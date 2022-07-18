Boşanmak istemeyince 50 metrelik direğe çıktı!

Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Barış B., Bodrum'da 50 metre uzunluğundaki direğe çıktı ve intihar girişiminde bulundu. Boşanmak istemediğini belirten ve eşi ile konuşmak isteyen Barış B., iki saatin sonunda ikna edildi

Olay dün saat 20.30 sıralarında Bodrum'da meydana geldi. Boşanma aşamasında olan ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Barış B., Gümbet Kavşağı'nda bulunan 50 metre uzunluğundaki emniyete ait güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince tedbir amaçlı bölgede hava yastığı açıldı. Polis ekipleri ise megafon yardımıyla Barış B.'yi ikna etmeye çalıştı. Barış B., boşanmak istemediğini belirterek, eşinin bölgeye gelmesini istedi. Bölgeye gelen kadın, Barış B.'yi bulunduğu inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise direğe tırmanarak 2 saat süren ikna çabasının ardından Barış B.'yi bulunduğu yerden indirdi. Polis, Barış B.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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