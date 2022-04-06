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Boşanmak isteyen eşini öldürdü!

Boşanmak isteyen eşini öldürdü!
06 Nisan 2022 Çarşamba 08:31

Aydın'da yine bir kadın cinayeti yaşandı. Bir erkek, geçimsizlik nedeni ile kendisinden boşanmak isteyen 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan talihsiz kadın kurtarılamazken, eşi ise tutuklandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında kırsal Çalışlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi olan çiftçi Nail S. ile eşi Esma S., son zamanlarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga etmeye başladı. Esma S., kısa bir süre önce avukat aracılığıyla boşanma davası açtı. Boşanmak isteyen eşini ikna etmeye çalışan Nail S. ile Esma S. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından Nail S., pompalı tüfekle eşine ateş etti. Esma S. vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, eşini yaralayan Nail S. ise tüfekle birlikte gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Esma S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı eş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #kadın cinayeti #ölüm #cinayet #karısını öldürdü
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