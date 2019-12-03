Bu atölyeler hayata bağlıyor

Mikro-Fon Programı tarafından desteklenen ve Denizli Otizm Derneği tarafından uygulanan Hayat Birlikte Güzel projesi kapsamında düzenlenen müzik ve sanat atölyeleri büyük ilgi görüyor.

Atölyeler otizmli çocukların tipik gelişim gösteren akranlarıyla bir arada kendilerini ifade etmeleri için olanak sağlıyor.

Uzman eğitmenler

Uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen atölyelerin çocuklar açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirten DOD Eğitim Koordinatörü Burcu Bilik şunları söyledi: "Projemiz temmuz ayında başladı. İlk atölyelerimizi yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz Birlikte Yaz Kulübü kapsamında Merkezefendi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaptık. Yaz kulübümüzün sona ermesinin ardından da atölyelerimiz dernek binamızda devam etti. Atölyelere katılan otizmli çocuk ailelerine aile danışmanlığı desteği de sunuyoruz.

Müzik ve sanat

Cumaları müzik atölyesi Binnaz Sönmez Dursun tarafından düzenleniyor. Müzik bölümü mezunu olan ve alternatif müzik eğitimi çalışmaları yapan hocamız, otizmli çocukların ve akranlarının kendilerini müzik ve dans yoluyla ifade etmelerini sağlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor. Cumartesi günleri de Gülpempe Yakın tarafından sanat atölyeleri düzenleniyor. Resim bölümü mezunu olan ve kendi alanında yüksek lisans yapan hocamız sanat terapi eğitimleri almış. Akademisyen Nevin Ercar'dan süpervizyon alan Yakın, kullandığı değişik yöntemlerle çocukların kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerini ve iletişim becerilerini artırmayı hedefliyor."