Bu cinayetlerin sonu gelmeyecek mi? Yine bir kadın eski koca kurbanı oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde, Osman A. (27), 6 ay önce boşandığı 1 çocuğunun annesi eski eşi Fatma Kovan'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Kovan, 6 ay önce boşandığı eski eşi Osman A.'nın evinin önüne geldi. Burada eski eşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A., Fatma Kovan'a pompalı tüfekle iki el ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, Osman A. ise otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatma Kovan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.