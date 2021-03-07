PLASTİK ÜRÜNLER KISIRLIK NEDENİ
PLASTİK ÜRÜNLER KISIRLIK NEDENİ
0
FACEBOOK'A IRKÇILIK SUÇLAMASI
FACEBOOK'A IRKÇILIK SUÇLAMASI
0
AŞIKLAR 52 YIL SONRA KAVUŞTU
AŞIKLAR 52 YIL SONRA KAVUŞTU
0
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
0

Bu cinayetlerin sonu gelmeyecek mi? Yine bir kadın eski koca kurbanı oldu

Denizli'nin Çal ilçesinde, Osman A. (27), 6 ay önce boşandığı 1 çocuğunun annesi eski eşi Fatma Kovan'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Bu cinayetlerin sonu gelmeyecek mi? Yine bir kadın eski koca kurbanı oldu
07 Mart 2021 Pazar 09:11

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Kovan, 6 ay önce boşandığı eski eşi Osman A.'nın evinin önüne geldi. Burada eski eşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A., Fatma Kovan'a pompalı tüfekle iki el ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, Osman A. ise otomobiliyle kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fatma Kovan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #denizli #çal #kadın cinayeti
Önceki Haber
5 evi yakıp kayıplara karıştı!
Sonraki Haber
Sokak ortasında dayak yiyen kadının kardeşi anlattı: İlk değil!
5 evi yakıp kayıplara karıştı!
5 evi yakıp kayıplara karıştı!
0
5 bin yıllık ayak izi bulundu!
5 bin yıllık ayak izi bulundu!
0
Ünlü tasarımcı ölü bulundu!
Ünlü tasarımcı ölü bulundu!
0
Yaşlı kadın boğularak öldürülmüş olarak bulundu!
Yaşlı kadın boğularak öldürülmüş olarak bulundu!
0
Hamamda şüpheli ölüm!
Hamamda şüpheli ölüm!
0
Birlikte çalıştığı ağabeyi ve kardeşini öldürdü!
Birlikte çalıştığı ağabeyi ve kardeşini öldürdü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.