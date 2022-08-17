Büfe işletmecisi ile oto yıkamacı arasındaki kavga ölümle bitti!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde oto yıkamacı Kasım Evrengül (28), tartıştığı büfe işletmecisi A.Ç. (37) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti

Olay, dün akşam Alaşehir Sanayi Sitesi 5 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Sanayi sitesinde büfe işleten A.Ç. ile oto yıkamacı Kasım Evrengül arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.Ç., Evrengül'ü göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Evrengül, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, A.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.