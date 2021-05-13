Büyük Menderes kurudu, çiftçi susuz kaldı

Aydın'da, Büyük Menderes Nehri'ndeki suların kurumasıyla çiftçiler çareyi tarlalarında sondaj kuyusu açtırmakta buldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden çıkarak Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri, en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Daha önce taşkınlarla gündeme gelen Büyük Menderes Nehri'nin kuruması, Aydın Ovası'ndaki çiftçileri tedirgin etti. Çiftçiler nehirde su olmayınca çareyi, tarlalarına sondaj kuyusu açtırarak su çıkarmakta buldu. Sondaj kuyusu açan ustalar, talebe yetişemez oldu. Bazı çiftçiler tarlaların belirli yerlerine 4 veya 5 kuyu açmasına rağmen ancak 1 veya 2 yerde su bulabildi.

'2007 YILINDAKİ KURAKLIĞI YAŞIYORUZ'

Çiftçilerden Mustafa Aytekin, "2007'de yine böyle kuraklık oldu. Bu yıl da aynı kuraklığı yaşıyoruz. Kimse ne ekeceğini bilemiyor. Pamuk ektik ama sezonda 2 defa su verecekler. DSİ yine aynı parayı alacak çiftçilerden. Tarlamın 4 yerine sondaj kuyusu açtırdım sadece 1 yerden su çıktı. 300 dönüm arazim var bu su da yetmeyecek. Allah bizlerin yardımcısı olsun. 17 metreye kadar sondaj vuruldu su yok. Daha aşağı indiğimiz zaman su çıksa bile, arazide elektrik olmadığı için suyu çıkaramayız. 20 metreye kadar pancar motorlarla kendi imkanımızla suyu yüzeye çıkarabiliyoruz. Pamuk evlat gibi yetişiyor. İşimiz çok zor" dedi.

'HİÇ BÖYLE YOĞUN TALEP GÖRMEDİM'

Sondaj kuyusu açarak hayatını sürdüren Fuat Yıldırım, "Baba mesleğini yapmaktayım. Çocukken babamın yanında sondaj kuyusu açma işini öğrendim. Şimdiye kadar hiç böyle bir yoğunluk yaşamadım. Bu yıl sondaj kuyusu için çiftçilerden çok aşırı talep var. Çiftçiler susuz kalınca biz de sırayla işlerini yapmaya çalışıyoruz. Her gün bir sondaj kuyusu açıyoruz. Talebi karşılamakta zorlanır olduk. Böyle giderse yer altı suları da bitecek. Herkesin gelecek için tedbir alması gerekiyor. 15 ila 20 metre derinliğe kadar iniyoruz. 20 metreye kadar indiğimizde su çıkmazsa başka yere geçiyoruz. Mutlaka suyu bulmaya çalışıyoruz. Mayıs ayında 9 yerde su bulduk, çiftçilerde memnun kaldı. Şu anki tarlada 5 yere sondaj vurduk 3'ü boş çıktı, 2'sinden su çıktı. Yıllardan beri bu işi yaptığımız için suların nerede olduğunu tahmin edebiliyoruz. Söke'den Nazilli ilçesine kadar sondaj kuyusu açmaya gidiyorum. Sondajın metresini 150 liraya çıkarıyoruz. Eğer su çıkmazsa metresinden 75 lira alıyoruz" diye konuştu.

'İKİ ARADA BİR DEREDE KALDIK'

Çiftçilerden Ahmet Ünlü, "15 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Çoğunlukla yonca ekiyorum. Kanalda yeterli seviyede su olmadığı için içindeki az suyu da traktörlerle çekiyoruz. Bu şekilde hem zor hem de masraflı oluyor. Traktörlerde bu işi için çok büyük dolayısıyla yakıtı da çok yakıyor. İki arada bir derede kaldık" dedi.

'SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İncirliova Ziraat Odası Ali Kaykı, "2021 yılına yağışların az olmasıyla başladık. Önce Büyük Menderes Nehri'ne sular kurumaya başladı. Aydın Ovası Sulama Birliği çiftçilere su veremez hale geldi. Çiftçilerde kendi imkanlarıyla sondaj kuyusu için mücadeleye başladı. Ancak her yerde su çıkmıyor. Bazı mahallerde su çıkarken, bazı mahallerde maalesef su çıkmıyor. Kendimde arazimde 4 yere sondaj vurdum su çıkmadı. Çiftçiler olarak çaresiz bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" diye konuştu.