Büyükşehir ve Merkezefendi'den kira ertelemesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle 3 ay esnaftan kira alınmayacağını, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da kiraların 2 aylığına ertelendiğini açıkladı.

Büyükşehir ve Merkezefendi'den kira ertelemesi
18 Mart 2020 Çarşamba 15:58

Sosyal medyadaki hesabından paylaşım yapan Soyer, şu ifadelere yer verdi:  "Koronavirüs ile mücadele kapsamında esnafımız daha zor duruma düşmesin diye, isteyen kiracılarımızın mart, nisan ve mayıs ayı kiralarını erteliyoruz. Ekonomi yönetimindeki gelişmelere göre gelecekte yeniden değerlendirme yapacağız. Sağlıklı gıdaya erişim çok daha önemli."  

2 ay ertelendi

Denizli Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, iş yerleri kapanan kiracılarından alacaklarını ilk etapta iki ay süreyle erteledi. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Koronavirüs salgını sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle alınan tedbirler kapsamında kapanan iş yerlerine ait Belediyemizin kira alacakları, ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir" dedi.

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