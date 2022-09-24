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Çaldığı köpeğin çenesini kesti! Serbest bırakıldı!

Çaldığı köpeğin çenesini kesti! Serbest bırakıldı!
24 Eylül 2022 Cumartesi 08:08

Aydın'ın Didim ilçesinde, İlhan Tombakoğlu’na ait 1 yaşındaki 'Çiko' simli spedy cinsi kurt köpeğini çalan O.A.A., evine götürdüğü hayvanın çenesini bıçakla kesti. Kanlar içinde kalan köpeği boş araziye atan O.A.A. gözaltına alınıp, ardından serbest bırakılırken, yaralı köpek ise tedaviye alındı.

Olay, önceki gün saat 20.30 sıralarında Hisar Mahallesinde meydana geldi. İlhan Tombakoğlu’na ait Çiko isimli spedy cinsi kurt köpeği bir anda ortadan kayboldu. Tombakoğlu, köpeğin nereye gittiği araştırırken, evin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Çiko’yu bir şüphelinin zorla minibüsle götürdüğünü fark etti. Polise ihbarda bulunan Tombakoğlu, diğer yandan da plakasını güvenlik kamerası görüntüsünden belirlediği 06 CTL 456 plakalı minibüsü aramaya koyuldu. Polisinde yardımıyla yakalanan şüpheli O.A.A., gözaltına alındı. Köpek ise boş arazide kanlar içinde yaralı olarak bulundu. Köpek veterinere götürülerek tedaviye alınırken, şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE BULDUK'

Çiko'nun sahibi İlhan Tombakoğlu, "Güvenlik kamerası görüntüleri olmasaydı Çiko’yu bulamazdık. Belki de şu an ölmüş olacaktı. O vahşeti görünce dayanamadım ve ağladım. Alkollü olduğunu öğrendiğimiz kişi bıçakla çenesinin altından yaralayıp kanlar içinde bırakmış. Şikayetçi oldum. Ancak serbest kalmış. Böyle bir vahşeti nasıl yaptığını hala anlamış değilim. Çiko hem benim hem de Didim’de herkes tarafından çok seviliyor. Çok üzgünüz. Bunu yapana gerekli cezanın verilmesini istiyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #didim #köpek hırsızlığı #vahşet
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