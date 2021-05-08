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Çaldıkları iki koyunu taşımak için iki de araba çaldılar!

Kütahya’nın Simav ilçesinde 2 otomobil ile 2 küçükbaş hayvan çalan şüpheliler yakalandı. 2 şüphelinin çaldıkları hayvanları taşımak için otomobil çaldığı, bagajına sığmayınca da onu bırakıp bir başka otomobili çaldığı tespit edildi

Çaldıkları iki koyunu taşımak için iki de araba çaldılar!
08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:33

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede 2 otomobilin çalınması üzerine harekete geçti. Ekipler araçlardan birini boş arazide buldu. İlçedeki yaklaşık 130 güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin, S.A. ve A.Y. olduğunu belirledi. İki şüpheli, çaldıkları diğer otomobille yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, bagajda bir ahırdan çalındığı tespit edilen 2 küçükbaş hayvan bulundu. Şüphelilerin çaldıkları hayvanları, ilk çaldıkları otomobile sığdıramadığı için boş araziye terk edip daha geniş bir otomobil çaldıkları belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, otomobil ve hayvan hırsızlığı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kondu. Hayvanlar ve araçlar ise sahiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #hırsızlık #koyun hırsızlığı #araba hırsızlığı
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