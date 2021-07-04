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Çalınan koç ve koyunlarına 60 gün sonra kavuştu

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir ahırdan çalınan 4 koç ve koyun, jandarma ekiplerinin 60 günlük çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Çalınan koç ve koyunlarına 60 gün sonra kavuştu
04 Temmuz 2021 Pazar 18:41

Efendi Mahallesi’nde yaşayan Tolga Kepenekli (45), iki ay önce Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı’na küçükbaş hayvanlarının çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) ekipleri, hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Hayvanların V.B.’ye ait ahırda olduğunun tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince dün operasyon düzenlendi. 60 gün sonra bulunan 2 koyun ve 2 koç, sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan V.B. (42) sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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