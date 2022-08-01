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Çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu!

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı eğlence mekanının sahiplerince öldüren Zehra Bayır'ın (18) adli tıp raporu açıklandı. Raporda, Bayır'ın başına sert cisimle vurulması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi

Çalıştığı mekanda öldürülen Zehra'nın kesin ölüm nedeni belli oldu!
01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:36

Olay, 24 Temmuz'da akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı. İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

İŞLETME SAHİPLERİ MEKANI GEÇİCİ OLARAK KAPATTI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Ünal Karakülah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayın yaşandığı eğlence mekanı ile Zehra'nın öldürülüp, atıldığı havuz DHA muhabirleri tarafından görüntüledi. İşletme sahiplerinin geçici olarak kapattığı mekanın kapısına asma kilit vurulduğu görüldü. Ayrıca jandarmanın olay yerine çektiği 'Girilmez' şeritlerinin de bölgede durduğu gözlendi.

Öte yandan Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANACAK

Bu arada sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zehra Bayır'ın ailesine ulaşıldığını belirterek, "Muğla'da madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalıştığı gazinoda işkence ile öldürülen Zehra Bayır’ın ailesine ulaştık. Bu gece 02.30 da Ankara’ya bir hastaneye gidiyorlar. Kardeşimiz orada tedavi görecek. Tüm masraflarını Ahbap hayırseverleri karşılayacak" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #milas #zehra bayır #kadın cinayeti
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