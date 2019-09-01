Caminin bağış kutusu çalındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir camideki bağış kutusundaki paraların çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Caminin bağış kutusu çalındı
01 Eylül 2019 Pazar 12:36

Alınan bilgiye göre, Bey Camisi müezzini Güven Kemer, camide bulunan bağış kutusunu açtığında içinde para olmadığını gördü. Kemer'in durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Camideki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bir şüphelinin camiye girerek elinde bulunan bir aletle bağış kutusunun altındaki boşluktan banknotları çıkararak aldığını tespit etti. Paraları çalarak olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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