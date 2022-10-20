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Çanakkale Belediyesi itfaiye ve zabıta alacak

Çanakkale Belediye Başkanlığı, zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacağını açıkladı

Çanakkale Belediyesi itfaiye ve zabıta alacak
20 Ekim 2022 Perşembe 12:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar başvuru belgelerini, 05/12/2022 tarihinden 09/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim edeceklerdir. 

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