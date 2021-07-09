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Çanakkale Belediyesi memur alacak

Çanakkale Belediye Başkanlığı ilk defa atanmak üzere 12 memur alımı yapacağını duyurdu

Çanakkale Belediyesi memur alacak
09 Temmuz 2021 Cuma 13:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  İtfaiye  Yönetmeliği  ve  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı  ve  diğer  şartları  taşımak  kaydıyla,  belirtilen  boş  kadrolara  açıktan  atama  yoluyla  memur alınacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav 20.09.2021 – 21.09.2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta Memuru  alımı  için,  sözlü  sınav  20.09.2021  tarihinde  saat  09:00  da,  uygulamalı  sınav  aynı  gün 14:00 te Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için, sözlü sınav 21.09.2021 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı sınav aynı gün saat 14:00 te İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır. Sözlü   ve   uygulamalı  sınav,  aynı  gün  içerisinde bitirilemez   ise  ertesi  gün  devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.


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