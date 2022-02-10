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Çanakkale Belediyesi zabıta alacak

Çanakkale Belediye Başkanlığı, zabıta memuru alımı yapacağını açıkladı

Çanakkale Belediyesi zabıta alacak
10 Şubat 2022 Perşembe 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 


İlan için başvurular 4 Nisan 2022 ile 8 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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